В Цюрихе (Швейцария) подвели итоги 55-й Международной химической олимпиады

У российских школьников — три золотые и одна серебряная медаль.

Золото завоевали:



• Никита Перов (лицей № 131, Казань, Татарстан) – он вошел в топ-три победителей олимпиады;

• Сергей Росляков (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, Москва);

• Вадим Харисов (Республиканский инженерный лицей-интернат, Уфа, Башкортостан).



Серебряную медаль получил Алексей Михеев (Алтайская средняя общеобразовательная школа № 2 имени Почетного гражданина Алтайского края И.Я. Яркина, с. Алтайское, Алтайский край).



"Российские школьники достойно выступили на олимпиаде по химии в Цюрихе и пополнили копилку российских медалей на международных интеллектуальных соревнованиях. Мы видим, что в разных регионах нашей большой страны есть талантливые педагоги, которые смогли заинтересовать своих воспитанников химией, дать им системные знания и важные практические навыки. А их ученики, в свою очередь, сделали все, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний. Поздравляю ребят, их тренеров и наставников и желаю новых успехов и побед!" – обратился к участникам олимпиады и их педагогам министр просвещения Сергей Кравцов.

Руководитель российской сборной – профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Вадим Еремин.



Поздравляем ребят и их наставников!