В Год педагога и наставника Академия Минпросвещения России проводит Конкурс молодежных работ «Педагоги России: Судьбы и идеи» в рамках реализации проекта «Лаборатория отечественных педагогических практик»

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет.
Конкурс проводится по трем направлениям:
- Методические разработки на основе педагогических практик отечественных педагогов.
- Методические разработки на основе педагогических практик современных педагогов.
- Научно-популярный портрет современного педагога.
Подробная информация о порядке проведения размещена в Положении о конкурсе.
Конкурсные работы с приложениями необходимо направить в срок до 15 июня 2023 года по адресу электронной почты otdel_vrmp@apkpro.ru и указать в теме письма "Конкурс "Педагоги России: Судьбы и идеи".