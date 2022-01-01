В Год педагога и наставника Институт стратегии развития образования продолжает серию окружных совещаний по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и ФООП

27 и 28 марта 2023 года в Санкт-Петербурге состоится второе окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, по актуальным вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных образовательных программ.

Организатором окружного совещания выступает Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России совместно с Институтом стратегии развития образования и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.

В программе совещания будут рассмотрены методические аспекты введения обновленных ФГОС общего образования и федеральных основных образовательных программ.

Участники совещания – представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций представят региональные планы первоочередных мер по введению ФГОС общего образования и ФООП и получат практические рекомендации по работе с Конструкторами учебных планов и рабочих программ и ответы на актуальные вопросы, поступившие на Горячую линию Министерства просвещения Российской Федерации

Мероприятия будут проходить в очном формате на площадке ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13