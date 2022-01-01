В Год педагога и наставника Институт стратегии развития образования продолжает серию окружных совещаний по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и ФООП.

2 июня 2023 года состоится окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного федерального округа.

В программе совещания будут рассмотрены нормативные и методические аспекты введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и федеральных основных образовательных программ и даны практические рекомендации по работе с Конструкторами учебных планов и рабочих программ.

Участниками совещания выступят представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций.

Мероприятие пройдет в заочном формате.