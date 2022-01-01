В Институте опубликован сборник трудов молодых ученых «Востребованность научных исследований в образовании»

Издание содержит материалы молодых учёных — участников научно-практической конференции "Востребованность научных исследований в образовании", прошедшей в рамках Всероссийского форума "Стратегии и приоритеты государственной политики в сфере обновления содержания общего образования".

Сборник подготовлен под научной редакцией Светланы Вениаминовны Ивановой, академика РАО, доктора философских наук, профессора, научного руководителя Института, заведующего кафедрой педагогики, заведующего кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию, председателя Ученого совета, и Ирины Михайловны Елкиной, кандидата педагогических наук, начальника управления научно-организационной деятельности Института, заместителя заведующего кафедрой ЮНЕСКО по глобальному образованию.

Представленные научные исследования раскрывают методологические проблемы педагогических исследований в контексте современного образовательного процесса.

Сборник адресован представителям научного педагогического сообщества, магистрантам, аспирантам и докторантам.

Сборник размещен в разделе Научные издания на сайте Института стратегии развития образования и будет проиндексирован в РИНЦ.

https://www.instrao.ru/index.php/izdaniya-instituta/nauchnye-izdaniya