В Ростове-на-Дону состоялись курсы повышения квалификации по программе «Преподавание родного (украинского) языка в 5-9 классах в условиях введения ФООП» для учителей школ новых территорий

В период с 13 по 15 августа 2023 года в г. Ростове-на-Дону состоялись курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования "Преподавание родного (украинского) языка в 5-9 классах в условиях введения ФООП" для учителей школ новых территорий.

В обучении приняли участие 18 педагогов из Запорожской области, 7 – из Херсонской, 14 – из Донецкой Народной Республики, 9 – из Республики Крым и 3 педагога из Севастополя.

Программу курсов разработали сотрудники управления научно-образовательной деятельности и лаборатории филологического общего образования Института стратегии развития образования.

В рамках реализации программы курсов сотрудники Института провели практические занятия по введению обновленных ФГОС и ФООП. С большим интересом слушатели ознакомились с практиками преподавания родного (русского) языка и с учебниками родного (русского) языка, одним из авторов которых является Ирина Нургаиновна Добротина, к.п.н., заведующий лаборатории филологического общего образования Института стратегии развития образования.

Главным событием на курсах стало представление учебников родного (украинского) языка для 5 и 6 классов авторами-разработчиками – Ассоль Алексеевной Овсянниковой, Аленой Николаевной Сорочан, Лилией Николаевной Липовой.

После знакомства с учебниками учителя и администраторы школ новых территорий провели их экспертную апробацию. Апробация проходила по разработанному организаторами алгоритму, результаты фиксировались в рабочих тетрадях. Слушатели отметили, что содержание учебников полностью соответствует Федеральной рабочей программе по предмету. Аппарат ориентировки, система заданий предусматривают разнообразие видов деятельности обучающихся. По мнению слушателей курсов, учебники яркие, современные, а включение разных способов представления информации позволит сделать процесс изучения родного (украинского) языка интересным и динамичным.

Участники апробации выразили готовность оказать методическую поддержку педагогам своих регионов в использовании учебников в образовательном процессе. Отдельные поступившие замечания и предложения будут обязательно учтены авторами-разработчиками учебников.

В отзывах о содержании и организации курсов педагоги выразили благодарность сотрудникам Института стратегии развития образования и надежду на новые встречи в профессиональном сообществе.

