В эту субботу пройдёт Всероссийский выпускной 2023 года!

Поздравляем всех выпускников с окончанием школы и желаем успешно воплотить все планы и мечты в реальность, уверенно создавая свое Будущее!
24 июня состоится Всероссийский выпускной, и в прямом эфире вы увидите:
- поздравление министра просвещения Сергея Кравцова;
- напутственные слова и наставления выпускникам от учителей, директоров школ и родителей со всей страны;
- истории успеха талантливых выпускников: победителей конкурсов и олимпиад, авторов изобретений и научных проектов, созданных на площадках центров "IT-куб", "Точка роста" и детских технопарков "Кванториум" в рамках нацпроекта "Образование";
- выступления популярных артистов.
Эфир завершит серию активностей "Марафона побед: спасибо, учитель!", организованного Министерством просвещения. Все они представлены на сайте.
Подключайтесь к трансляции 24 июня в 10 часов по московскому времени. Не пропустите!