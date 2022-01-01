В фокусе внимания подготовка учителей школ к введению обновленного ФГОС среднего общего образования

В целях оказания методической поддержки учителей в период подготовки к введению обновленного ФГОС среднего общего образования Институт стратегии развития образования РАО проводит экспертную апробацию примерных рабочих программ СОО углубленного уровня.

Апробация предполагает ознакомление педагогов с содержанием примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования, разработанных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, проведение учителями экспертной оценки программ с последующим заполнением онлайн-анкеты для внесения результатов проведенной экспертизы.

Участие педагогов в апробации носит добровольный характер. По завершении апробации учитель получает сертификат участника экспертной апробации примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего образования (углубленный уровень).

Для рассмотрения организационно-технологических вопросов участия в апробации 21 февраля 2023 года в 11:00-12:00 (время московское) Институт проводит организационный семинар для региональных координаторов апробации и учителей школ, желающих принять в ней участие.

В ходе семинара планируется рассмотреть организационную схему проведения апробации, ключевые смысловые аспекты инструментария апробации и технологию его применения, а также познакомить с технологией выдачи сертификатов педагогам-участникам апробации.

Трансляция семинара будет осуществляться по ссылке: https://vk.com/video716245662_456239257

Более подробная информация о проведении апробации размещена на портале "Единое содержание общего образования" https://edsoo.ru/ в разделе "Апробация примерных рабочих программ".

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