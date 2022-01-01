В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры на территории научно-культурного центра «Пушкинский Заповедник» в Псковской области состоялось подведение итогов Всероссийского проекта «Школьная классика»

В ходе круглого стола, посвященного вопросам развития школьных театров, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что школьные театры имеют огромное значение для развития способностей детей и подростков.

"Очень важно максимально задействовать школьников в различных внеурочных активностях и создать условия для проведения фестивалей и других мероприятий не только в больших, но и в малых городах России. Понятно, что не все ребята, которые играют в школьном театре, пойдут поступать в театральное училище. Но такая занятость очень полезна для развития детей. Поэтому мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку школьным театрам. Наша задача в следующем году – обеспечить в каждой школе необходимые возможности для организации театрального кружка", – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он добавил, что следующим шагом в области развития школьных театров станет синхронизация программы по литературе с репертуаром кружков для того, чтобы школьники могли лучше познакомиться с классикой отечественной литературы и глубже погрузиться в изучаемые произведения.

"Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра"

Н.В. Гоголь

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