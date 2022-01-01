Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы

Темой семинара Академии Минпросвещения России "Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы", прошедшего 13 июня, стало обсуждение итогов реализации обновленных ФГОС в завершившемся учебном году и определение задач на следующий учебный год.

Открывая онлайн-встречу, ректор Академии Павел Кузьмин отметил: "В 2022/2023 учебном году система дополнительного профессионального образования подготовила более 500 тыс. педагогов к реализации обновленных ФГОС, при этом региональные системы успешно реализовали каскадную модель повышения квалификации по флагманским программам Академии Минпросвещения России и Института стратегии развития образования".

Об итогах года и задачах на следующий год рассказала Татьяна Суханова, директор Института стратегии развития образования, который выступает разработчиком массовых флагманских программ для системы дополнительного профессионального образования педагогов в нашей стране.

Татьяна Суханова представила проблемное поле реализации обновленных ФГОС начального и основного общего образования, а также привела аналитические данные о количестве учителей, повысивших квалификацию и завершивших апробацию обновленных ФГОС. Директор ИСРО также обратила особое внимание на обеспечение преемственности содержания образования при переходе на обновленные ФГОС.

"Основа деятельности современного учителя – предметные, метапредметные и личностные результаты учеников: именно на их достижение нацелена парадигма обновленных ФГОС. И многие педагоги парадигму воспитывающего урока начали реализовывать уже в этом году", – подчеркнула Татьяна Суханова.

Согласно данным опроса, проведенного ИСРО, сегодня более половины учителей считают важными в уроке по обновленным ФГОС такие факторы, как: цели урока в деятельностном виде; ориентацию на личностные, метапредметные и предметные результаты; формирование функциональной грамотности обучающихся и интеграцию обучения и воспитания. При этом, по словам Татьяны Сухановой, сегодня особое внимание региональным институтам развития образования следует уделить формированию пула методической поддержки для всех без исключения педагогов.

Кроме того, в следующем учебном году ИСРО совместно с Академией Минпросвещения России планирует провести серьезную работу, связанную с профессиональными затруднениями педагогов при работе с детьми, испытывающими трудности в обучении.

Одной из задач ИСРО на летний период также станет обновление и расширение онлайн-сервисов для педагогического сообщества, внедрение которых в ежедневную практику учителей обеспечат региональные методисты и институты развития образования.

Ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин отметил, что на август совместно с ИСРО предварительно запланирован интенсив для региональных кураторов внедрения обновленных ФГОС.

Видеозапись семинара "Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы" доступна по ссылке.

26 июня, в 14.00 Институт стратегии развития образования проводит семинар по теме "Особенности работы с детьми младшего школьного возраста, испытывающими трудности при изучении учебных предметов".

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию по ссылке

https://forms.yandex.ru/u/648c6f0943f74f0b97d472bd/

Подключиться к трансляции семинара можно по ссылке

https://vk.com/video-215962627_456239125