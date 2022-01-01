Вышел новый номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»

Выпуск посвящен актуальным направлениям образования:
-вопросы воспитания в современном мире
-дидактика и методика обучения в школе
-непрерывное профессиональное образование
-история педагогики и образования
-педагогическая компаративистика
Особого внимания в связи с введением в образовательный процесс внеурочных занятий "Разговоры о важном" заслуживает статья "Разговоры о важном": что думают старшеклассники о диалоге с учителем о традиционных российских ценностях?".
Все статьи нового выпуска по ссылке.
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