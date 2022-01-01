Вышел новый номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»

Выпуск посвящен актуальным направлениям образования:

-вопросы воспитания в современном мире

-дидактика и методика обучения в школе

-непрерывное профессиональное образование

-история педагогики и образования

-педагогическая компаративистика



Особого внимания в связи с введением в образовательный процесс внеурочных занятий "Разговоры о важном" заслуживает статья "Разговоры о важном": что думают старшеклассники о диалоге с учителем о традиционных российских ценностях?".

Все статьи нового выпуска по ссылке.



Для справки:

Публикация в журнале подтверждает научную достоверность и значимость исследования для научного сообщества. С 2015 года журнал включен в перечень ВАК и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).