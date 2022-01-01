Вышел новый номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»
Вчера

Вышел новый номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»

Выпуск посвящен актуальным направлениям образования: 
-вопросы воспитания в современном мире 
-дидактика и методика обучения в школе 
-непрерывное профессиональное образование 
-история педагогики и образования 
-педагогическая компаративистика
 
Особого внимания в связи с введением в образовательный процесс внеурочных занятий "Разговоры о важном" заслуживает статья "Разговоры о важном": что думают старшеклассники о диалоге с учителем о традиционных российских ценностях?".  

Все статьи нового выпуска по ссылке
 
Для справки:  
Публикация в журнале подтверждает научную достоверность и значимость исследования для научного сообщества. С 2015 года журнал включен в перечень ВАК и Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

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