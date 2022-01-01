Вышел тематический номер журнала «Отечественная и зарубежная педагогика»

Выпуск посвящен прошедшей в марте Международной научной конференции "Научное наследие великого русского педагога К. Д. Ушинского". Ее цель: актуализация научно-педагогического наследия К. Д. Ушинского, идей его научной школы педагогики в России, духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, методики обучения русскому языку. Участниками и гостями конференции стали представители Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также российские и зарубежные ученые, преподаватели колледжей и вузов, педагоги общего и дополнительного образования, студенты и родительская общественность.

Номер журнала открывает вступительное слово О.Ю. Васильевой, доктора исторических наук, президента Российской академии образования, академика Российской академии образования, к Международной научной конференции.

В статье члена-корреспондента РАО, доктора психологических наук, декана факультета педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова, В.С. Басюка раскрываются идеи великого русского педагога К.Д. Ушинского о развитии личности ребенка в соотнесении с современными позициями известных российских ученых.

В статье научного руководителя ФГБНУ "ИСРО", главного ученого секретаря президиума Российской академии образования, академика Российской академии образования, доктора философских наук, профессора С.В. Ивановой и начальника управления научно-организационной деятельности ФГБНУ "ИСРО", доцента кафедры педагогики ФГБНУ "ИСРО", кандидата педагогических наук И.М. Елкиной рассматривается проблема отношения педагогической антропологии К. Д. Ушинского к антропологии как науке в целом.

Идеи К. Д. Ушинского о планомерной организации обучения нашли отражение в статье директора ФГБНУ "ИСРО", кандидата педагогических наук Т.В. Сухановой.

В статье доктора педагогических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии образования, главного научного сотрудника лаборатории сравнительного образования и истории педагогики ФГБНУ "ИСРО" М.В. Богуславского охарактеризованы источники формирования научно-педагогического мировоззрения, и представлены основные этапы его генезиса, а проблема наследия К.Д. Ушинского и современности раскрыта в статье главного научного сотрудника ФГБНУ "ИСРО", члена-корреспондента Российской академии образования, доктора педагогических наук, профессора О.В. Гукаленко.

Выпуск доступен по ссылке.