Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников и введении серебряных медалей

В закон "Об образовании в Российской Федерации" внесены изменения, касающиеся обязательного участия учеников в общественно полезном труде и возвращения серебряных медалей для выпускников. Документ также устанавливает новое название предмета ОБЖ.

Под обязанностью учеников участвовать в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление школьной площадки или класса к мероприятию, создание театральных костюмов, помощь в музее или библиотеке. Учащиеся должны будут вести трудовую деятельность с учетом возрастных особенностей без согласия родителей.



Школы получают право помогать ученикам в организации их добровольческой деятельности. Предполагается, что это будет способствовать развитию у детей чувства причастности к единому делу, выработке активной жизненной позиции.



С 2023/24 учебного года в школы также вернутся серебряные медали – "За особые успехи в обучении" II степени. Их смогут получить ученики, в аттестатах которых не более двух оценок "хорошо", а все остальные оценки "отлично".



Кроме того, согласно поправкам название предмета ОБЖ изменится на "Основы безопасности и защита Родины". Законом вводится также понятие "профориентация для школьников", занятия по профориентации призваны помочь детям выбрать будущую профессию.



Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года, за исключением пункта о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в "Основы безопасности и защита Родины", он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.