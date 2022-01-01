Вниманию участников VII Всероссийского съезда работников дошкольного образования

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Приносим искренние извинения за то, что случайным образом Вы вовлечены в неприятную ситуацию, сложившуюся по проекту, в котором у ИСРО РАО в качестве соисполнителя оказался поставщик, ненадлежащим образом исполняющий свои обязательства.

Просим Вас сохранять спокойствие и не реагировать на письма, которыми злоупотребляет ООО "Центр научных исследований и перспективных разработок".

ИСРО РАО ведет активную работу по разрешению возникшего конфликта в официальном порядке.

Очень признательны Вам за понимание и доверие!

ИСРО РАО всегда с Вами.