Все материалы Библиотеки цифрового образовательного контента теперь доступны на сайте Академии Минпросвещения России

Библиотека цифрового образовательного контента представляет собой масштабную базу знаний, созданную по всем предметам и темам школьной программы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, примерными основными образовательными программами и универсальным тематическим классификатором с использованием самых современных способов визуализации материала.

Библиотека общедоступна во всех регионах страны. Материалы являются бесплатными для всех категорий пользователей, цифровой образовательный контент предполагает использование независимо от изучаемой линейки учебников.

Все материалы Библиотеки прошли экспертизу содержания и соответствия требованиям информационной безопасности в ведущих экспертных организациях, таких как: ФГБНУ "Институт стратегии развития образования", ФГБНУ "ФИПИ", ФГБОУ ВО "Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена" и АО "Лаборатория Касперского".

Для использования Библиотеки авторизация не нужна, достаточно перейти по ссылке.