Всероссийская научно-практическая конференция «Артековские чтения» продолжает свою работу

В Международном детском центре "Артек" идет второй день работы Всероссийской научно-практической конференции "Артековские чтения" на тему "Суверенная национальная система образования: вызовы воспитания". В центре обсуждения экспертов, спикеров, представителей профессионального сообщества - вызовы воспитания, имеющие важное значение для настоящего и будущего России.

Весь день расписан по минутам. Для управленческих команд образовательных учреждений из 27 субъектов РФ работают секции по трем направлениям: "Ценности и смыслы", "Системность и единство", "Стратегия и ресурсы". Идут дискуссии, презентации, мастер-классы, на которых участники конференции обмениваются научно-методической информацией и практическим опытом по вопросам развития воспитательной деятельности суверенной национальной системы образования, знакомится с актуальными научными исследованиями проблем воспитания детей и молодежи. Здесь каждый может найти интересную для него тему: и директора школ, и заместители директоров школ, и советники по воспитанию и организации взаимодействия с детскими общественными объединениями специалистами.

Для советников представители ФГБУ "Росдетцентр" провели проектную мастерскую "Ценностные основания проектирования воспитательной деятельности школы", что, по словам спикеров, сориентирует их на понимание смысловых и инструментальных характеристик проектирования воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими ценностями.

Главный научный сотрудник ВЦХТ, почетный профессор Ярославского педагогического университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации Михаил Рожков в своей лекции "Современный ребенок и проблемы воспитания" сделал акцент на то, что особенности современного ребенка требуют поиска новых средств его воспитания, поэтому важно при воспитании реализовать экзистенциальный подход.

А старший преподаватель Омского государственного педагогического университета Сергей Некрасов в своем выступлении на тему "Организация сбора гуманитарной помощи школьниками как элемент патриотического воспитания" отметил, что современный этап развития системы школьного воспитания характеризуется очень серьезными изменениями: "Период проб различных подходов в этой сфере, начавшийся с распадом СССР, подошел к концу и государство сейчас делает ставку на возрождение советских традиций воспитания. Эта политика находит активный отклик в обществе, а внешнеполитическая ситуация только усиливает данную тенденцию".

В своём выступлении "5 шагов к созданию родительского сообщества ОУ" советник директора МБОУ "Лицей 73" г. Барнаула Наталья Смарыгина дала участникам конференции рабочий алгоритм создания устойчивого сообщества родителей образовательного учреждения и поделится инструментами, которые помогают ей в этом.

Спикеры Российского движения детей и молодежи "Движение Первых" в рамках сессии рассмотрели вопросы организации воспитательной работы "Движения Первых" как основной уставной деятельности, роли наставников в деятельности Движения, подходов к проектированию воспитательного события как ключевой формы организации деятельности в детских и детско-взрослых коллективов.

Какие ценности будут воспитаны у подростков в школе, с ними, в основном, они войдут во взрослую жизнь и, ориентируясь на них, будут выбирать соответствующий способ поведения в различных жизненных ситуациях. Эти вопросы были затронуты во время разговора на тему "Реализация формирования патриотических ценностей школьников среднего звена", которую представила Нина Верещагина, к.п.н., учитель истории, обществознания ГБОУ СОШ №2 пгт Усть-Кинельский.

Одно из важных направлений работы секций - "Кадровое обеспечение воспитательного процесса. Успешные практики". Участники говорили о том, что современной школе нужен современной школе? Знающий современную профессиональную педагогическую среду, готовый к работе в динамичных условиях, с устойчивой позицией гражданина и патриота.\

Мастер-класс "Потенциалы и риски развития цифровой образовательной среды в учебных заведениях" провела режиссер, сценарист, преподаватель Елизавета Трусевич: "Мое выступление касалось интеграции современного обучающегося в цифровые технологии. Мы говорили о том, как использовать цифровые инструменты в гуманитарных науках. А также уделили внимание тому, как увлечь современного ученика реальным миром. Была прекрасная аудитория, мы обменялись мнениями. Очень интересно пообщаться с представителями школ. Конференция дает хороший опыт взаимодействия между нами".

Также участники конференции рассмотрели законодательную поддержку статуса наставников, воспитательную функцию педагога и актуальные подходы в профессиональной подготовке, педагогическое волонтерство как средство подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности,

В работе каждой секции свой блок представили и сотрудники Международного детского центра. В числе поднятых тем: "Формирование субъектной позиции обучающихся посредством коллективно- индивидуального образовательного маршрута", "Детский лагерь как компонента воспитательной среды", "Непрерывное социальное партнерство образовательных организаций в профессиональном становлении педагогических кадров" и другие.

Заместитель руководителя ЦНПРРСО МДЦ "Артек" Юрий Хилимов подготовил Презентацию "Неформальная воспитывающая среда: эффект художественно-образной символизации". "На примере артековского опыта я делился со слушателями тем, как мы используем искусство, художественную литературу для работы с педагогическим ландшафтом, чтобы среда была живой, неформальной, а ее воспитывающий эффект был высокий. Такая конференция позволяет формировать педагогическое сообщество профессионалов, которые занимаются воспитательной деятельностью, а также обмениваться лучшими практиками", – отметил он.

С участниками "Артековских чтений" пообщались руководитель управления детских лагерей МДЦ "Артек" Елена Владимирова, представители детских лагерей, директор школы "Артека" Наталья Царькова.

Участники конференции отмечают, что каждое событие в рамках "Артековских чтений" насыщено новыми знания и полезным общением.

"Сегодня директор школы "Артека" Наталья Царькова провела для нас интересную лекцию. Мы уже были на экскурсии в артековской школе, сегодня она более подробно рассказала о системе воспитательной работы. Это удивительно. Мы постараемся перенять артековский опыт", – поделилась директор МБОУ СШ №7 им. Героя России Крупинова А.А., г. Городец, Нижегородская область Вероника Кораблева.

"Вся программа очень насыщенная. Организаторы создали потрясающую атмосферу. Мы сегодня представляли свои воспитательные практики, делились опытом, убедились, что мы с коллегами идем в едином направлении. Также узнали, что нового мы можем применить у себя", – сказала директор МОУСОШ №2 г. Буй, Костромская область Наталия Маланова.

"Эмоции от конференции самые положительные. Есть возможность пообщаться, узнать много нового, взять информацию и увезти с собой новые практики. Здесь приятные люди, которые делятся своими знаниями, умениями и навыками", – отметила советник директора по воспитанию МКОУ "Островская СОШ", Костромская область Наталья Пухова.