Всероссийские просветительские мероприятия

Подробнее о проекте

Зачем реализуется?

Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих на уровне начального и основного общего образования

Когда реализуется?

С сентября 2022 года по май 2023 года

Как реализуется?

Путем организации и проведения ежемесячных открытых лекций по вопросам развития образования в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Какие вопросы обсуждаются?

Какие положительные преобразования возникают в обучении благодаря введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО? Какие изменения необходимы для овладения педагогическим мастерством? С какими трудностями и возможностями могут столкнуться преподаватели в условиях современного мира при введении и реализации обновленных ФГОС?

Кем координируется?

Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"