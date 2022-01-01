Всероссийские просветительские мероприятия

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих на уровне начального и основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных открытых лекций по вопросам развития образования в связи с введением и реализацией обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Какие вопросы обсуждаются?
Какие положительные преобразования возникают в обучении благодаря введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО? Какие изменения необходимы для овладения педагогическим мастерством? С какими трудностями и возможностями могут столкнуться преподаватели в условиях современного мира при введении и реализации обновленных ФГОС?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Роберт Ирэна Веньяминовна
Заведующий лабораторией теории и методики информатизации образования ФГБНУ "ИСРО РАО", академик РАО, доктор педагогических наук, профессор
Осмоловская Ирина Михайловна
Заведующий лабораторией дидактики и философии образования ФГБНУ "ИСРО РАО", доктор педагогических наук
Сериков Владислав Владиславович
Главный научный сотрудник лаборатории теоретической педагогики и философии образования ФГБНУ "ИСРО РАО", член-корреспондент РАО, профессор, доктор педагогических наук