Учителя русского языка и литературы обсудят актуальные вопросы преподавания предметов на всероссийском форуме в Саранске

15 и 16 мая в городе Саранске (Республика Мордовия) состоится Всероссийский форум учителей русского языка и литературы. В пленарном заседании форума примут участие представители Министерства просвещения, региональных органов власти, педагоги и эксперты в области русского языка и литературы.

Участники обсудят темы, касающиеся реализации государственной политики в области изучения русского языка, единых подходов к содержанию учебных предметов "русский язык" и "литература", системы оценивания в ГИА по русскому языку и литературе, воспитательному потенциалу уроков русского языка.

В первый день форума пройдут тематические сессии, на которых рассмотрят особенности структуры и содержания федеральной рабочей программы по русскому языку и литературе, вопросы подготовки школьников к олимпиадам и ГИА по русскому языку и литературе. Завершится первый день мероприятия мастер-классом об опыте интеграции содержания учебных предметов (литература и история) с деятельностью школьных театров.

Во второй день форума на тематических сессиях участники обсудят специфику изучения родного (русского) языка, проектную и учебно-исследовательскую деятельность на уроках русского языка и литературы, опыт расширения круга чтения школьников.

Даты проведения: 15–16 мая 2023 года.

Место проведения: Центр "Педагог 13.ру" и Центр образования "Тавла" – средняя общеобразовательная школа №17, г Саранск, Республика Мордовия.