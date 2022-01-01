Золотые медали завоевали все российские участники на 53-й Международной физической олимпиаде школьников

Пять золотых медалей получили участники из России на 53-й Международной физической олимпиаде школьников, которая проходила в Токио (Япония). Всего в самом престижном мировом состязании среди учащихся средних школ по физике участвовало более 80 стран.

Российские школьники принимали участие в состязании в очном формате. Они продемонстрировали свои уникальные навыки в двух турах: решение теоретических задач и выполнение лабораторной работы.

"На протяжении нескольких лет подряд наши ребята завоевывают золотые медали на этой олимпиаде. Это блестящий результат, которым гордится вся страна. Уверен, что пример наших олимпиадников вдохновит школьников со всех регионов России. Они наглядно продемонстрировали, каких результатов можно добиться, если учиться ответственно и с интересом, развивать свои таланты, ставить цели и шаг за шагом подниматься к новым вершинам. В очередной раз наша команда доказала, что у нас в стране сильное инженерное образование, а благодаря современной школьной инфраструктуре, новым дополнительным возможностям, появившимся в рамках нацпроекта "Образование", качественным сбалансированным программам все больше ребят увлекаются техническими направлениями. Эту работу мы будем усиливать и развивать вместе с квалифицированными и опытными наставниками, а также нашими партнерами", – отметил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Золотых медалей удостоены:

Вячеслав Бобков, школа № 1589, г. Москва;

Роман Бурцев, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;

Всеволод Доля, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;

Александр Ершов, Физтех-лицей имени П.Л. Капицы, г. Долгопрудный, Московская область;

Егор Потапов, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва.

"Золотые медали, которые ребята заслужили, – результат их собранности, высокой мотивации и огромного таланта самих участников и их тренеров. В этом году в нашу сборную вошли не только ученики выпускных классов, но и десятиклассники, у которых будет возможность повторить свой блестящий результат в следующем олимпиадном сезоне", – отметил Артем Воронов, руководитель тренерского штаба сборной, проректор по учебной работе Московского физико-технического института.

Справочно

Международная физическая олимпиада (IPhO – International Physics Olympiad) – ежегодное международное соревнование по физике среди старшеклассников разных стран. Она проводится с 1967 года.

Олимпиада состоит из двух туров. Первый посвящен решению теоретических задач, охватывающих не менее четырех разделов физики. Второй – экспериментальный, на котором школьники выполняют лабораторную работу.

В 2023 году российская сборная была сформирована по итогам Азиатской физической олимпиады с учетом результатов учебно-тренировочных сборов и заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.