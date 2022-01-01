"Мы обязаны учителя защитить": Министр просвещения Сергей Кравцов ответил на самые острые вопросы учителей, родителей и журналистов "РГ"

Как будут сдавать ЕГЭ в новых регионах? Когда школьники и учителя смогут взять в руки новый учебник истории? Зачем нужен законопроект о статусе педагога? На самые острые вопросы учителей, родителей и журналистов "РГ" на "Деловом завтраке" в редакции ответил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Сергей Сергеевич, новые регионы активно переходят на российские стандарты образования. Как будут учить в школах? Все ли учебники есть?

Сергей Кравцов: Первого сентября 2022 года в новых регионах открылось около 1300 школ. Школы обеспечены учебниками, мы провели повышение квалификации более 20 тысяч учителей, отремонтировали школы. Хочется сказать вот о чем. Накануне учебного года я был в Мелитополе, встречался с учителями. Мне сказали, что 1 сентября на работу в школы выйдут 300-400 учителей. А вышли более 3 тысяч!

При этом школы ЛНР и ДНР уже работали по российским стандартам, обучали по нашим учебникам, и уровень образования там достаточно неплох. Херсонской и Запорожской областям труднее, там были явные проблемы. Мы делали замер вместе с Рособрнадзором в сентябре прошлого года. Детей там просто не учили. Учебники, по которым учили, разработаны на средства иностранных компаний. Антироссийская пропаганда - не только в учебниках истории, но и, например, в учебниках географии. Никаких фундаментальных знаний. Дети не знали ни биологию, ни химию…

Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования. У наших ребят 43 медали на международных олимпиадах школьников, 32 из них - золотые

У нас есть два основных центра повышения квалификации педагогов из новых регионов. Знаете, о чем спрашивают те, кто приезжает на переобучение? "А разве у вас учителя не ежегодно контракты получают, а потом всех увольняют?", "А почему в учебниках истории не написано, что Европа, Америка и Украина - "плохие"? Нам так рассказывали..."

Министерство просвещения разработало учебник украинского языка для школьников. Зачем и для каких классов?

Сергей Кравцов: Сейчас учебник подготовлен для младших классов. К концу года планируем завершить подготовку учебного пособия для 5-9-х классов. Мы взяли советские учебники, где чистый украинский, адаптировали их вместе с коллегами, с методистами из ДНР, ЛНР.

В нашей системе образования есть изучение родных национальных языков, есть и учебники по ним. По желанию ребята могут дополнительно на уроках или внеурочной деятельности изучать родной язык.

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Спрос, как известно, рождает предложение: педагогика - в тройке лидеров по числу бюджетных мест в вузах. Престиж профессии растет. Но в разработке сегодня - закон о защите учителя, о его статусе. Почему это важно?

Сергей Кравцов: В педагогические вузы идут активно. Увеличивается конкурс на педагогические направления. У нас по ряду специальностей конкурс доходит до 18 человек на место и больше. Например, интерес сейчас вызывает востребованное психолого-педагогическое направление, обществоведение, русский язык и литература.

В Год педагога и наставника мы вместе с коллегами из Госдумы обсуждаем закон о статусе учителя. Это действительно очень важно. Надеюсь, что до конца года он будет принят.

Но в целом сегодня каждый может вспомнить своих учителей и сделать что-то для них. Ведь они играют ключевую роль в становлении личности. Я очень хорошо помню Лидию Ивановну, свою учительницу математики московской школы № 176. Она привила мне любовь к математике, мой первый наставник.

Кстати, в контексте законопроекта о статусе учителя необходимо упомянуть и про ряд других инициатив - законопроект о наставничестве и Профстандарт наставника. Они станут основой для развития наставничества в нашей стране. Что немаловажно - нормативно закрепим единое понимание конкретных требований, предъявляемых к позиции наставника.

Недавно прозвучало предложение запретить видеосъемку в школе. Посыл: защитить учителей от возможных подстав, что случается, к сожалению, не так редко. С другой стороны, мы теряем достоверную съемку, если учитель превышает свои полномочия. Где здесь золотая середина?

Сергей Кравцов: Вопрос очень неоднозначный. Мы с вами учились, когда никаких возможностей незаметно что-то снять в классе не было. Но тогда, в советской системе образования, было и воспитание на другом уровне, и доверие, и должное уважение к учителю. Если сегодня возникает спорная ситуация, должны, конечно, подключаться директор школы, завуч по воспитательной работе. Если идет превышение полномочий, то соответствующие выводы должны быть сделаны.

Но если идет намеренное давление на учителя, то мы обязаны учителя защитить и поддержать. На мой взгляд, этот вопрос надо серьезно обсуждать и с психологами, и с правоохранительными структурами.

Россия практически вошла в десятку стран по качеству школьного образования, причем с опережением. В чем секрет успеха?

Сергей Кравцов: Действительно, мы превысили показатели вхождения РФ в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Наш показатель сегодня - 10,5-е место, фактически вошли в десятку. А по "графику" по итогам прошлого года должны были занимать 13-е место.

В прошлом году Россия впервые завоевала 43 медали на международных олимпиадах школьников, из которых 32 золотые. Об этом также упомянул в своем докладе в Госдуме председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин. Золотые медали по математике, информатике, физике, по другим предметам. И это говорит о многом, в первую очередь о слаженной работе регионов, школьных команд, муниципальных органов управления образованием. Основываясь на данных Всероссийских проверочных работ, результатах ОГЭ и ЕГЭ, мы можем точечно выявлять регионы и муниципалитеты, где есть определенные проблемы. И с 2020 года национальный проект "Образование" был ориентирован прежде всего на поддержку тех школ, которые в этом нуждались, чтобы обеспечить главный принцип образования: равные возможности - каждому школьнику.

Качество школьного образования зависит от того, насколько выстроено единое образовательное пространство. Когда мы стали поддерживать не только лидеров рейтингов, но и те школы и регионы, которые нуждаются в отдельном внимании, качество стало повышаться.

Сегодня стремительно развивается и сфера среднего профессионального образования, ведь по статистике 60% выпускников после 9-го класса стали выбирать систему СПО. Поэтому в 2022 году был дан старт проекту "Профессионалитет". Мы сделали настоящий рывок и перешли от регионального управления колледжем к отраслевому. На федеральном уровне в проект "Профессионалитет" ежегодно вкладывается 10 миллиардов рублей, участвуют 400 предприятий, 600 колледжей. И эта программа будет развиваться, об этом президент говорил в Послании. До 2028 года должны подготовить миллион рабочих кадров под потребности экономики. В частности, по электронике, по машиностроению, по другим востребованным отраслям.

Минпросвещения вместе с минобрнауки разрабатывают программу по преподаванию физики, информатики в школах. Она поможет изменить ситуацию и повысить интерес ребят к инженерным направлениям?

Сергей Кравцов: В целом есть разные тенденции. Например, мы фиксируем и рост уровня подготовки выпускников классов с углубленным изучением физики. Они демонстрируют практически безошибочное выполнение заданий первой части ЕГЭ по физике и успешное решение сложных задач второй части.

Но вопрос популяризации среди школьников инженерного образования очень актуален. Он прозвучал в Госдуме в ходе выступления председателя правительства, и по его поручению мы совместно с Минобрнауки России готовим такую программу. Действительно, ее ключевая задача - повысить интерес у школьников к этому направлению. Сделать так, чтобы ребята осознанно выбирали инженерные направления и затем строили свою карьеру с учетом задач социально-экономического развития страны.

Для развития естественно-научных компетенций школьников используется инфраструктура, созданная в рамках нацпроекта "Образование". За 4 года более 4,6 миллиона детей из сел и малых городов получили возможность учиться с помощью обновленной материально-технической базы "Точек роста". Также созданы 97 школьных технопарков "Кванториум", 61 центр "Мини-Сириус".

Совершенствуем подход к обучению физики. Более активно внедряем технологии компьютерного моделирования, дополненной реальности.

Уверен, что эти меры и та стратегия, которую мы выработаем с коллегами, позволят изменить тенденции и повысить интерес ребят к естественно-научным предметам.

В Уральском филиале "РГ" недавно проходили практику студенты. В разговоре выяснилось, что ребята не знают некоторые ключевые моменты нашего исторического прошлого. Что не так с историческим образованием?

Сергей Кравцов: Проблема в том, что до сих пор фактически каждая школа могла разработать свою программу по предмету. У нас были рекомендованные "примерные программы". Раз "примерные", значит, необязательные, так зачастую воспринималось. В прошлом году принят закон, который мы условно называем "золотой стандарт образования". Теперь по шести предметам, в том числе по истории, установлены единые программы для всех школ страны. Кроме истории такие программы утверждены по обществознанию, географии, литературе, русскому языку и основам безопасности жизнедеятельности.

В единой федеральной программе по истории очень большое внимание уделяется Великой Отечественной войне - ее основным событиям.

У нас линейный курс истории: новейшая история изучается в 10-11-х классах. В позапрошлом году мы приняли решение о том, что основные вехи новейшей истории, в том числе революцию, события ВОВ, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией ребята будут изучать уже в четвертой четверти 9-го класса.

Подготовлена такая программа, чтобы все школьники, вне зависимости от того, пойдут они дальше в старшую школу или в колледж, имели эти знания по истории уже в 9-м классе.

Готовится к выпуску новый единый учебник истории. В чем его основное отличие?

Сергей Кравцов: Под руководством наших коллег - помощника президента России Владимира Мединского, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и историка, академика РАН Александра Чубарьяна - разрабатываем единый учебник истории.

Что важно? Во-первых, в центре истории - Россия. Во-вторых, мы идем к объединению всеобщей истории и истории России в единый курс. В-третьих, история в нем не разобщает, а объединяет. Этот учебник должен быть интересным, современным, интерактивным, чтобы с его страниц можно было попасть, например, в Музей Победы или почитать доступные материалы министерства обороны.

Когда уже сможем его в руках подержать?

Сергей Кравцов: Летом планируем выпустить учебники для 10-11-х классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать. Кстати, я буквально на днях читал материал о Сталинградской битве, который будет в учебнике. Просто до мурашек - и о полководцах, о наших военных подвигах. Прочитал и раздел, связанный со специальной военной операцией: там раскрыты все причины начала СВО.

Наверняка будут изменения в ЕГЭ по истории в связи с этим. Когда?

Сергей Кравцов: Если будут какие-то изменения в ЕГЭ по истории на будущий год, они будут объявлены до 1 сентября текущего года.

Министр обещал помочь

В Год педагога и наставника мы решили рассказать министру просвещения об учителях - героях публикаций "Российской газеты".

Сергей Кравцов узнал о мужественной Инне Тарасенко ("Уроки с мужеством") - учительнице английского языка из Донецка, которая в результате обстрела ВСУ потеряла ногу, но после сложной операции продолжила вести уроки из больничной палаты. Инне очень нужен современный протез, чтобы вернуться в школу на работу. "Это мужественный поступок. Мы обязательно подумаем, чем можно помочь со своей стороны", - сказал министр.

Видеовопрос пришел и от земского учителя из Дагестана: Надежда Фролова одной из первых поехала в республику по программе "Земский учитель" четыре года назад. Сейчас в школе есть небольшие проблемы с учебной литературой.

Министр отметил, что по программе "Земский учитель" в сельские школы переехали более 4 тысяч учителей. В среднем по стране конкурс составил 15 человек на место.

- Обязательно вместе с региональными властями разберемся детально, чего не хватает. В прошлом году была большая закупка. И в этом обязательно поможем, - заверил Сергей Кравцов.

Учителя начальной школы села Большая Тихая Алтайского края "РГ" искала всем миром. Если бы не нашелся учитель, детям пришлось бы ездить в школу за несколько десятков километров. Но, к счастью, нашлась Юлия Скорых, которая приехала и спасла школу ("Здравствуйте, Юлия Васильевна!"). Вопросы свои передала на словах: с сотовой связью и интернетом в Большой Тихой сложновато. Можно ли профинансировать строительство детской площадки в селе, где всего семь детей, из которых школьников всего двое? И в школе учатся двое. А еще Юлии приходится носить домой воду из речки. Можно ли пробурить скважину?

Министр пообещал обсудить проблемы с руководством региона, а также профильными ведомствами, которые занимаются развитием сельских территорий. Он также напомнил, что в рамках нацпроекта "Образование" в сельской местности создаются условия для занятий физической культурой и спортом. Уже обновлена материально-техническая база в 4223 общеобразовательных организациях, расположенных на селе и в малых городах. В частности, в прошлом году оборудованы 197 открытых спортплощадок.

Между тем

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект приказа, который допускает сдачу ЕГЭ для выпускников из новых территорий в других, соседних регионах, например, в Республике Крым или в Ростовской области в целях безопасности. Напомним, Единый экзамен в этом году и далее до 2026 года ребята из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей могут сдавать по желанию.

В этом году на ЕГЭ зарегистрировались школьники из ДНР, ЛНР и Запорожской области. Ребята из Херсонской области заявок на этот год не сделали. И это их право. Кроме того, так как сдающих ЕГЭ стало больше, планируется добавить в расписание ЕГЭ дополнительные дни для сдачи самых массовых экзаменов - русского языка и математики, результаты которых нужны для получения школьных аттестатов. Так, русский можно будет сдавать 29 и 30 мая (раньше только 29-го), а математику - 1 и 2 июня (ранее - только 1 июня).