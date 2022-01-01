«Родные языки и культура народов России в системе современного образования»

28 марта Институт стратегии развития образования приглашает принять участие в работе семинара.

На семинаре будет представлен опыт работы Института чеченского языка и Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования.

Начало работы семинара: 28 марта 2023 года в 10-00 МСК

Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/54944883/1444863034

Программа семинара и его материалы будут размещены на портале Единое содержание общего образования

Лучшие практики опубликованы в специальном выпуске методического журнала "Образ действия"