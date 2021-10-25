Апробация примерных рабочих программ
В апробации примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования принимают участие более 20 000 педагогических работников. Для просмотра материалов апробации перейдите по ссылке
Как школьные учителя относятся к ФГОС?
В комплексном исследовании приняли участие
педагоги 40 000 школ России
педагоги 40 000 школ России
Апробация методических рекомендаций
В апробации методических рекомендаций по работе с обучающимися, испытывающими трудности при изучении
учебных предметов, принимают участие 250 образовательных организаций из 60 субъектов Российской Федерации.
учебных предметов, принимают участие 250 образовательных организаций из 60 субъектов Российской Федерации.