19-20 мая 2023 года в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего образования в 2022-2023 учебном году: первые итоги».

Организаторами конференции являются Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ, ФГБНУ "Институт стратегии развития образования" при содействии Министерства просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики.

Участниками конференции станут региональные команды от субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ: представители органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования, образовательных организаций.

На пленарной сессии будут обсуждаться первые итоги и региональный опыт введения обновлённых ФГОС начального и основного общего образования.

Также состоятся тематические сессии по направлениям: "Достижение предметных и матапредметных результатов: что изменилось в уроке и профессиональной деятельности учителя", "Формирование личностных результатов на уроке и во внеурочной деятельности", "Функциональная грамотность – один из важнейших результатов введения ФГОС", "Повышение качества естественнонаучного и технологического образования".

Участники на практике ознакомятся с Конструкторами рабочих программ и учебных планов.

Конференция завершится консультационной сессией "Обновленные ФГОС начального и основного общего образования: реализация внеурочной деятельности", и представители субъектов РФ поделятся опытом регионов.

Мероприятия пройдут в очно-заочном формате на базе МОУ "Лицей № 1 им. К.С. Отарова" и Гимназии № 5 г. Тырныауза Эльбрусского муниципального района.

Для справки:

В Год педагога и наставника ИСРО проводит комплекс научно-методических мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС и ФООП. Так, уже состоялись окружные совещания в Самаре для субъектов Приволжского федерального округа 16-17 марта и в Санкт-Петербурге для субъектов Северо-Западного федерального округа 27-28 апреля.