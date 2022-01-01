23-24 марта на ВДНХ в павильоне исторического парка «Россия – моя история» состоялось одно из основных и самых масштабных образовательных мероприятий Года педагога и наставника – Московский международный Салон образования.

23-24 марта на ВДНХ в павильоне исторического парка "Россия – моя история" состоялось одно из основных и самых масштабных образовательных мероприятий Года педагога и наставника – Московский международный Салон образования.

По мнению организаторов, Салон образования собрал ключевых игроков рынка образования с целью показать актуальный спектр решений, сервисов и идей.

Организаторы разработали новые способы коммуникации между гостями и экспонентами ММСО.EXPO-2023. Все, чтобы помочь компаниям представить новые решения, а гостям – получить новые идеи и так необходимую практику.

Гости ММСО.ЕХРО-2023 получили возможность тесного знакомства с новыми решениями и практиками в ходе увлекательных воркшопов в онлайн- и офлайн-формате.

В программе Московского международного Салона образования выступили специалисты Института стратегии развития образования по актуальным вопросам формирования единого образовательного пространства, управления содержанием образования и формирования функциональной и в том числе финансовой грамотности школьников.

24 марта Лобанов Илья Анатольевич, к.пед.наук, заведующий лабораторией социально-гуманитарного общего образования ИСРО выступил в программе Московского международного салона образования по теме "Формирование финансовой грамотности у школьников".



В выступлении речь шла о том:

как финансовая грамотность фиксируется в содержании школьных предметов;

как личностные и метапредметные результаты включают финансовую грамотность;

как финансовая грамотность отражается в обществоведческом курсе и во ФГОС и ФООП.



24 марта состоялось выступление Логвиновой Ирины Михайловны, к.пед.наук, начальник Управления апробации учебников и повышения квалификации ИСРО, на тему: "Управляем содержанием образования. Обновление ФГОС".



В фокусе обсуждения – формирование единого образовательного пространства, введение обновленных ФГОС и ФООП:

каков стандарт содержания образования в 2023 году, что лежит в его основе – единство, единообразие, или однообразие?



Участники секции обсудили также содержание образования и идеи, которые лежат в основе изменений:

что изменилось в структуре ФГОС СОО?

программы каких учебных предметов вошли в содержание федеральной образовательной программы СОО?



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