23-24 марта на ВДНХ в павильоне исторического парка "Россия – моя история" состоялось одно из основных и самых масштабных образовательных мероприятий Года педагога и наставника – Московский международный Салон образования.
По мнению организаторов, Салон образования собрал ключевых игроков рынка образования с целью показать актуальный спектр решений, сервисов и идей.
Организаторы разработали новые способы коммуникации между гостями и экспонентами ММСО.EXPO-2023. Все, чтобы помочь компаниям представить новые решения, а гостям – получить новые идеи и так необходимую практику.
Гости ММСО.ЕХРО-2023 получили возможность тесного знакомства с новыми решениями и практиками в ходе увлекательных воркшопов в онлайн- и офлайн-формате.
В программе Московского международного Салона образования выступили специалисты Института стратегии развития образования по актуальным вопросам формирования единого образовательного пространства, управления содержанием образования и формирования функциональной и в том числе финансовой грамотности школьников.
24 марта Лобанов Илья Анатольевич, к.пед.наук, заведующий лабораторией социально-гуманитарного общего образования ИСРО выступил в программе Московского международного салона образования по теме "Формирование финансовой грамотности у школьников".
В выступлении речь шла о том:
как финансовая грамотность фиксируется в содержании школьных предметов;
как личностные и метапредметные результаты включают финансовую грамотность;
как финансовая грамотность отражается в обществоведческом курсе и во ФГОС и ФООП.
24 марта состоялось выступление Логвиновой Ирины Михайловны, к.пед.наук, начальник Управления апробации учебников и повышения квалификации ИСРО, на тему: "Управляем содержанием образования. Обновление ФГОС".
В фокусе обсуждения – формирование единого образовательного пространства, введение обновленных ФГОС и ФООП:
каков стандарт содержания образования в 2023 году, что лежит в его основе – единство, единообразие, или однообразие?
Участники секции обсудили также содержание образования и идеи, которые лежат в основе изменений:
что изменилось в структуре ФГОС СОО?
программы каких учебных предметов вошли в содержание федеральной образовательной программы СОО?
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