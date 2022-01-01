24 марта в Академии Минпросвещения России Всероссийское совещание с региональными ответственными за реализацию проекта "Школа Минпросвещения России".

Ирина Владимировна Ускова, начальник Управления научно-исследовательской деятельности Института стратегии развития образования выступила в программе совещания на тему Поддержки управленческих кадров в системе образования.



"Школа Минпросвещения - это гарантия равенства ресурсов, условий, возможностей и повышения качества образования. Это единые стандарты образовательного пространства страны, единые подходы к формированию содержание образования и воспитания".



Специалисты ИСРО разрабатывают настольную книгу директора школы - это долгожданный проект, адресованный как молодым, так и опытным директорам. В книге будут собраны необходимые для работы документы по 8 трекам проекта "Школа Минпросвещения России", которые позволят сделать процесс управления эффективнее и проще.

#ГодПедагогаНаставника #ГПН_2023