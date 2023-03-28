Итоги второго семинара «Родные языки и культура народов России в системе современного образования»

28 марта 2023 года состоялось второе заседание постоянно действующего семинара "Родные языки и культура народов России в системе современного образования", подготовленное лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования".

В рамках семинара был представлен опыт ГБОУ ДПО "Северо-Осетинский республиканский институт повышения квалификации работников образования" и ГКУ "Институт чеченского языка".

Семинар начался с приветственного слова кандидата педагогических наук, заведующего лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО" И. Н. Добротиной. Затем с докладом "Родные языки и культура народов России в системе современного образования – сохраняем "живое" слово" выступила кандидат педагогических наук, научный сотрудник лаборатории филологического общего образования К. А. Габеева, познакомившая слушателей с основными направлениями работы по сохранению и развитию родных языков в Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике.

А. В. Бабурин, исполняющий обязанности директора Санкт-Петербургского филиала издательства "Просвещение", рассказал о работе издательства над пособиями для школ, отметив, что издание литературы осуществляется на 46 языках народов России, в том числе, на 31 языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (включая диалекты). Старший научный сотрудник центра по взаимодействию с регионами и продвижению научно-методических разработок ФГБНУ "ИСРО", председатель АССУЛ, кандидат филологических наук Л.В. Дудова обратила внимание на находку издательства в оформлении учебников по родным языкам: использование элементов традиционного национального орнамента на страницах учебников и разворотов.

Первый блок семинара завершился выступлением научного сотрудника центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН В. С. Харитонова по теме "Развитие кадров для существования и развития миноритарно-языковой инфраструктуры в образовании". В. С. Харитонов, основываясь на педагогическом и исследовательском опыте, поднял ряд проблем, среди которых: необходимость кадрового обеспечения образовательного процесса на всех уровнях общего образования; подготовка психологов и логопедов, специализирующихся на билингвальном обучении школьников; создание творческих рабочих групп, состоящих из лингвистов, переводчиков, методистов, для создания научных и учебно-методических материалов по изучению родных языков.

Л. В. Дудова отметила, что учителя родных языков и русского языка, ведущие преподавание в школах, в которых изучаются родные языки народов России, должны иметь специальную подготовку по переводу, так как это важно не только для решения учебных задач на уроке, но и при создании лингвистического ландшафта, чтобы "этот ландшафт не становился замкнутым пространством и не превращался в анклав".

Второй блок межрегионального постоянно действующего семинара познакомил слушателей с работой Северо-Осетинского республиканского института повышения квалификации работников образования. С приветственным словом и краткой информацией о работе по научно-методическому сопровождению учителей осетинского языка и литературы в Республике Северная Осетия-Алания выступила кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой осетинского языка и литературы Ф. А. Майрамукаева. Она рассказала о создании цифровых образовательных ресурсов, разработанных в качестве помощи учителям родного осетинского языка: мобильном приложении "Ирон чиныг", интеллектуальной игре "Базон-базон", разработанных уроках осетинского языка на сайте кафедры ЮНЕСКО СОГПИ, а также о переводе мультфильмов на осетинский язык и создании оригинальных мультипликационных фильмов на осетинском языке.

Учитель осетинского языка и литературы МАОУ БСОШ No7 г. Владикавказа, победитель регионального конкурса "Лучший учитель родного (осетинского) языка и литературы 2023г." М. Х. Габуева продолжила разговор о цифровизации, выступив с темой "Использование цифровых технологий как условие стимулирования учебной активности обучающихся на уроках осетинского языка". М. Х. Габуева поделилась личным опытом использования цифровых технологий на уроках родного языка, литературы и уроках по искусству родного края, осветила опыт коллег.

Учитель родного (осетинского) языка и литературы ГБОУ СОШ г. Беслана М. Т. Псхациева совместно со студенткой 4 курса факультета осетинской филологии СОГУ имени К.Л. Хетагурова А. К. Годизовой рассказали об учебно-образовательном проекте "Технология кроссенсов на уроках осетинского языка и литературы", показав способы создания и работы с кроссенсами и продемонстрировав примеры из "Сборника кроссенсов учителей осетинского языка и литературы и студентов факультета осетинской филологии СОГУ", охватывающие темы памятников письменности осетинского языка, осетинских обычаев, арт-объектов республики и многого другого.

Педагог дополнительного образования МАО ДО ЦДО г. Владикавказа Р. Б. Танделова выступила на тему "Этнокультурный компонент на уроках родного языка и литературы как средство воспитания ценностного отношения к родному языку и родной литературе", рассказав о программе духовно-нравственного развития школьников "Талатæ" ("Ростки"), в рамках которой учащиеся погружаются в культуру и традиции родного края, изучая его особенности не только с помощью памятников литературы и истории, но и общаясь с носителями этих традиций на родном языке, участвуя в различных мероприятиях и "парковых уроках".

В третьем блоке Межрегионального постоянно действующего семинара эстафету приняла Чеченская Республика. С приветственным словом к участникам семинара обратился директор ГКУ "Институт чеченского языка", доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Республики, заслуженный деятель науки Чеченской Республики, Почётный работник высшего образования Российской Федерации, Профессор года по Северо-Кавказскому федеральному округу М. Р. Овхадов.

Доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой чеченской филологии Чеченского государственного педагогического университета Х. Б. Навразова рассказала о деятельности кафедры по подготовке специалистов в области чеченского языка и литературы, а также поделилась сведениями о деятельности региона по повышению престижа статуса учителя родного языка. В подтверждении слов Х.Б. Навразовой выступила студентка 4 курса Чеченского государственного педагогического университета М. Э. Мусаева, которая говорила о необходимости сохранения преемственности при изучении частей речи на уроках чеченского языка в средних и старших классах.

Учитель чеченского языка и литературы МБОУ "Старогладовская СОШ" А. О. Бангачиев рассказал о своём опыте участия в Межрегиональном профессиональном конкурсе учителей родных языков и литератур субъектов Северо-Кавказского федерального округа и Республики Адыгея "Мы разные, но равные", отметив поддержку и методическое сопровождение руководителя Центра повышения квалификации учителей чеченского языка ГКУ "Институт Чеченского языка" А. Л. Говдахановой.

Семинар завершило выступление руководителя Центра образовательно-информационных технологий ГКУ "Институт чеченского языка" Ф. М. Магамшариповой и учителя чеченского языка и литературы МБОУ "СОШ №4" г. Шали Х. А.-В. Пайтаева на тему "Использование цифровых технологий на уроках родного (чеченского) языка и литературы на примере образовательных сайтов urok95@.ru и desharkho.ru, раскрывающих опыт региона по внедрению и использованию цифровых технологий в обучении родному языку и литературе. Проект "Чеченская электронная школа" - один из основных проектов Центра образовательно-информационных технологий ГКУ "Институт чеченского языка" - прошел апробацию и в настоящий момент внедрён во все образовательные организации Чеченской Республики, на нём уже зарегистрировались около 20 тысяч учителей и более 70 тысяч обучающихся.

К работе семинара подключились ФГБОУ ВО "Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева", "Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко", "Ловозерская средняя общеобразовательная школа" Ловозерского района Мурманской области, Центр цифрового и гуманитарного образования "Точка роста" Мурманской области.

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