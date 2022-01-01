Цифровой методический конструктор организатора воспитательной работы в школе

Уважаемые коллеги!

Перед вами – цифровой методический конструктор организатора воспитательной работы в школе (демо-версия), который, как мы надеемся, поможет вам в работе со школьниками.

Конструктор представлен в виде органайзера, созданного в программе Microsoft OneNote. Он включает в себя более 80 методических элементов, распределённых по 4 блокам, которые здесь называются "Закладками":

1) "Алгоритм конструирования" – в нем описаны основные шаги, помогающие педагогу выстроить собственную траекторию работы с детьми (от постановки целей до изучения результатов);

2) "Педагогический инструментарий" – в нем собраны рекомендации, памятки, советы, помогающие педагогу грамотно организовать воспитательную работу (от планирования до реализации);

3) "Методическая копилка" – в ней собраны идеи и сценарии проведения конкретных личностно развивающих совместных дел школьников и педагогов;

4) "Словарик" – интерактивный тезаурус, позволяющий педагогу при помощи гиперссылок осваивать понятийный аппарат теории и практики воспитания.

Как это работает?

Для начала работы с конструктором, проверьте, установлена ли на вашем компьютере программа Microsoft OneNote (если нет, то скачайте ее).

Затем перенесите располагающиеся ниже 4 файла на Ваш персональный компьютер – лучше в отдельную папку.

"Методический конструктор" готов к работе.

Если вы откроете файл-закладку "Алгоритм КОНСТРУИРОВАНИЯ", то перед вами откроется меню с 7-ю основными шагами организации воспитательной работы. Если кликнуть мышкой по любому из них, то можно познакомиться с короткими и практичными рекомендациями по их осуществлению.

Например, одним из самых сложных для педагога шагов является решение такой сопутствующей воспитанию задачи как разработка документации. Если перед вами стоит такая задача, то в меню вы выбираете пункт "Разработка сопутствующей документации" и попадаете на страничку, где предложены различные варианты документов. Если, к примеру, вас интересует "План работы классного руководителя", вы кликаете по нему и попадаете на закладку "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНТРУМЕНТАРИЙ", где вам будут предложены соответствующие рекомендации и матрица для разработки такого плана.

Другой пример. В начале каждого учебного года педагог обычно озадачен поиском интересных методических идей или разработок для предстоящей работы с классом. Если такая задача волнует и вас, то вы опять заходите в "Алгоритм КОНСТРУИРОВАНИЯ", выбираете в меню пункт "Собираем идеи для предстоящей работы", и попадете на закладку "Методическая копилка", где собраны десятки идей и сценариев, распределенных по сферам совместной деятельности педагогов и школьников. Кликая по каждому из названий, вы попадаете либо на краткое описание какой-либо методической идеи, либо на подробный сценарий какого-то дела.

Точно таким же образом Методический конструктор поможет вам в осуществлении и других шагов в организации воспитательной работы в школе и классе.

Файлы для скачивания (по порядку):

Алгоритм конструирования | Педагогический инструментарий | Методическая копилка | Словарик

После скачивания всех 4-х файлов и открытия первого из них перед вами появится весь Методический конструктор. Выглядеть он будет так: