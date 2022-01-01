Физика. 7 класс (углубленный уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

В методическом пособии рассмотрены подходы к обновлению методики преподавания физики на углубленном уровне в 7 классах основной колы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО и Рабочей программы по физике (углубленный уровень). Совер енствование методики обучения физике на углубленном уровне связывается с формированием методологических умений и модельного мы ления. Важное значение уделяется подходам к формированию естественно-научной грамотности обучаемых как главной задачи естественно-научного образования в основной школе.