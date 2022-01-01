География. Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

В учебно-методическом пособии рассматриваются особенности организации образовательного процесса по географии в 5 классе в условиях принятия нового ФГОС ООО и Примерных рабочих программ. Даны методические рекомендации по формированию всех групп универсальных учебных действий при изучении курса географии, а также по формированию разных компонентов функциональной грамотности. Представлены рекомендации по организации и проведению программных практических работ. Пособие содержит примеры заданий, предназначенных для достижения метапредметных результатов освоения программы и формирования функциональной грамотности.