Химия (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

В пособии рассмотрены подходы к обновлению методик преподавания химии на базовом уровне в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО и с Примерной рабочей программой по химии, принятой в 2021 г. В первой части пособия обсуждаются изменения в понимании целей и задач обучения химии в современной школе, планируемых результатах освоения содержания предмета на базовом уровне обучающимися 8-9 классов, а также особенности методики обучения приёмам познавательной деятельности на уроках химии в 8 классе