Информатика (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Информатика (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Методическое пособие содержит рекомендации по обучению информатике в 7-м классе в период перехода на обновленные ФГОС с использованием образовательными организациями УМК, включенных в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254.

В пособии представлены методические аспекты достижения планируемых результатов освоения учебного предмета "Информатика" по тематическим разделам "Теоретические основы информатики", "Цифровая грамотность", "Информационные технологии", изучаемым в 7-м классе. Даны рекомендации по планированию образовательного процесса по информатике в 7-м классе на базовом уровне. Представлены элементы нового содержания обучения, отсутствующие в существующих учебниках. Предложены варианты организации образовательного процесса в условиях цифровой информационно-образовательной среды.

Для учителей информатики и методистов.

Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания "Обновление содержания общего образования" по теме "Подготовка методических рекомендаций для учителей по реализации ФГОС начального общего и основного общего образования, в том числе внеурочной деятельности".
 

ИНФОРМАТИКА (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования.pdf
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