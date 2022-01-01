Информатика (базовый уровень). Реализация требований ФГОС основного общего образования. Методическое пособие для учителя

Методическое пособие содержит рекомендации по обучению информатике в 7-м классе в период перехода на обновленные ФГОС с использованием образовательными организациями УМК, включенных в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254.

В пособии представлены методические аспекты достижения планируемых результатов освоения учебного предмета "Информатика" по тематическим разделам "Теоретические основы информатики", "Цифровая грамотность", "Информационные технологии", изучаемым в 7-м классе. Даны рекомендации по планированию образовательного процесса по информатике в 7-м классе на базовом уровне. Представлены элементы нового содержания обучения, отсутствующие в существующих учебниках. Предложены варианты организации образовательного процесса в условиях цифровой информационно-образовательной среды.

Для учителей информатики и методистов.

Работа подготовлена в рамках выполнения государственного задания "Обновление содержания общего образования" по теме "Подготовка методических рекомендаций для учителей по реализации ФГОС начального общего и основного общего образования, в том числе внеурочной деятельности".

