Институт стратегии развития образования открывает серию окружных совещаний по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования и ФООП

16 и 17 марта 2023 года в Самаре состоится первое окружное совещание с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, по актуальным вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных образовательных программ.

Организатором совещания выступает Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России совместно с ФГБНУ "Институт стратегии развития образования" и Министерством образования и науки Самарской области.

В программе совещания будут рассмотрены методические аспекты введения обновленных ФГОС общего образования и федеральных основных образовательных программ.

Участники совещания – представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования и образовательных организаций представят региональные планы первоочередных мер по введению ФГОС общего образования и ФООП и получат практические рекомендации по работе с Конструкторами учебных планов и рабочих программ.

16 марта 2023 года состоится методический семинар для педагогов Самарской области, в рамках которого известные ученые ФГБНУ "Институт стратегии развития образования", имеющие актуальный опыт научной и практической работы, разработчики ФГОС общего образования, образовательных программ и авторы учебников расскажут об особенностях разработки и реализации рабочих программ по учебным предметам в условиях введения обновленных ФГОС и ФООП. Работа будет вестись по секциям:

Руководители образовательных организаций;

Начальное общее образование;

Русский язык и литература;

Математика;

История и обществознание;

Физика;

Химия и биология.

Мероприятия будут проходить в очном формате на площадке ГАУ ДПО СО ИРО по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 125а.