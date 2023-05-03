Интервью с Ильей Анатольевичем Лобановым о Леониде Наумовиче Боголюбове

Иммануил Кант верил, что "если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный педагог". И год от года "совершенные" педагоги прививают своим ученикам любовь к миру, к людям, к наукам и искусству, а ученики отвечают им благодарностью и дарами своих трудов: вершат великие дела, придумывают новое, меняют мир к лучшему.



Так, для Ильи Анатольевича Лобанова, заведующего лабораторией социально-гуманитарного общего образования ИСРО, к.пед.н., хорошим учителем, проводником и наставником в науке и педагогике стал академик РАО, доктор педагогических наук Леонид Наумович Боголюбов, которому сегодня исполнилось бы 93 года.