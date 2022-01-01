Литературное чтение. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя

Литературное чтение. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя

Методические рекомендации выполняют функцию сопровождения процесса внедрения ФГОС НОО (2021 г.). Цель предлагаемых рекомендаций: познакомить учителей начальной школы с изменениями, которые должны произойти в целях, содержании, методике и организации изучения предмета "Литературное чтение", в соответствии с обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом.

Особое внимание уделяется организации процесса интеграции предметных, метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников, оценке вклада предмета "Литературное чтение" в решение задач гармоничного воспитания детей, становление познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Литературное чтение. Реализация требований ФГОС начального общего образования. Методическое пособие для учителя.pdf
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