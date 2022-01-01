Математика. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации

Математика. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации

Методические рекомендации выполняют функцию сопровождения процесса внедрения ФГОС НОО (2021 г.). Цель предлагаемых рекомендаций: познакомить учителей начальной школы с изменениями, которые должны произойти в целях, содержании, методике и организации изучения предмета "Математика", в соответствии с обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом.

Особое внимание уделяется организации процесса интеграции предметных, метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников, оценке вклада предмета "Математика" в решение задач гармоничного воспитания детей, становление познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
 

Математика. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации.pdf
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