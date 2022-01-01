Методическая поддержка учителей иностранного языка при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих иностранный язык на уровне основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по иностранному языку
Какие вопросы обсуждаются?
С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Добротина Ирина Нургаиновна
Заведующий лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Биболетова Мерем Забатовна
Старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук, доцент
Габеева Кристина Асланбековна
Научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО"
Трубанева Наталия Николаевна
Старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук