Методическая поддержка учителей истории при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих историю на уровне основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по истории
Какие вопросы обсуждаются?
С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Алексашкина Людмила Николаевна
Ведущий научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", доктор педагогических наук
Синельников Игорь Юрьевич
Старший научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Шапарина Ольга Николаевна
Старший научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Крючкова Елена Алексеевна
Старший научный сотрудник лаборатории социально-гуманитарного общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук