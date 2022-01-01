Методическая поддержка учителей литературы при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих литературу на уровне основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по литературе
Какие вопросы обсуждаются?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по литературе
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Добротина Ирина Нургаиновна
Заведующий лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Беляева Наталья Васильевна
Ведущий научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", доктор педагогических наук
Аристова Мария Александровна
Старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Критарова Жанна Николаевна
Старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Шамчикова Валентина Максимовна
Старший научный сотрудник лаборатории филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук