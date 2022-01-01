Методическая поддержка учителей начальных классов при введении и реализации обновленного ФГОС НОО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих предметы на уровне начального общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы начального общего образования
Какие вопросы обсуждаются?
С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Виноградова Наталья Фёдоровна
Руководитель научно-исследовательского Центра начальной школы ФГБНУ "ИСРО РАО", заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор
Рыдзе Оксана Анатольевна
Старший научный сотрудник лаборатории начального общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", кандидат педагогических наук
Кузнецова Марина Ивановна
Ведущий научный сотрудник лаборатории начального общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО", доктор педагогических наук
Рожкова Марина Викторовна
Руководитель центра развития дошкольной литературы и развивающих систем начального образования ООО "Просвещение-Союз", кандидат педагогических наук