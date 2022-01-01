Методическая поддержка учителей технологии при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

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Зачем реализуется?

Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих технологию на уровне основного общего образования

Когда реализуется?

С сентября 2022 года по май 2023 года

Как реализуется?

Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по технологии

Какие вопросы обсуждаются?

С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?

Кем координируется?

Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"

План семинаров "Методическая поддержка учителей технологии при введении и реализации обновленного ФГОС ООО" Материалы семинаров "Методическая поддержка учителей технологии при введении и реализации обновленного ФГОС ООО"Переход к плану и материалам семинара по QR-коду

 

Команда ключевых специалистов 

Глозман Евгений Самуилович

Учитель технологии, лауреат конкурса "Грант Москвы в сфере образования", Заслуженный учитель школы РФ, кандидат педагогических наук, доцент

Кудакова  Елена Николаевна

Учитель технологии, методист ГБОУ Школа № 1747 г. Москва, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ

Хотунцев Юрий Леонтьевич

Профессор МПГУ, доктор физико-математических наук, президент Межрегиональной ассоциации технологического образования

Воронин Игорь Вадимович

Руководитель отдела информационных технологий "Института проблем лазерных и информационных технологий Российской Академии Наук", преподаватель дополнительного образования в школе № 924 г. Москвы

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