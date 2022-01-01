Методическая поддержка учителей технологии при введении и реализации обновленного ФГОС ООО

Зачем реализуется?
Обеспечить научно-методическую поддержку учителей, преподающих технологию на уровне основного общего образования
Когда реализуется?
С сентября 2022 года по май 2023 года
Как реализуется?
Путем организации и проведения ежемесячных методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерной рабочей программы основного общего образования по технологии
Какие вопросы обсуждаются?
С какими трудностями может столкнуться педагог при реализации примерной рабочей программы и как их преодолеть? Какие новые элементы содержания включены в программу и как обеспечить достижение планируемых результатов? Какие методические находки помогут выстроить работу?
Кем координируется?
Задача по обеспечению научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленного ФГОС ООО возложена на ФГБНУ "ИСРО РАО"
Глозман Евгений Самуилович
Учитель технологии, лауреат конкурса "Грант Москвы в сфере образования", Заслуженный учитель школы РФ, кандидат педагогических наук, доцент
Кудакова Елена Николаевна
Учитель технологии, методист ГБОУ Школа № 1747 г. Москва, кандидат педагогических наук, Почетный работник общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ
Хотунцев Юрий Леонтьевич
Профессор МПГУ, доктор физико-математических наук, президент Межрегиональной ассоциации технологического образования
Воронин Игорь Вадимович
Руководитель отдела информационных технологий "Института проблем лазерных и информационных технологий Российской Академии Наук", преподаватель дополнительного образования в школе № 924 г. Москвы