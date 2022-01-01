Методика преподавания музыки (основное общее образование). Музыкальное произведение в контексте межпредметных связей

В пособии затрагиваются вопросы, связанные с организацией слушания музыки и накопления обучающимися опыта восприятия музыкальных произведений. Традиционный для музыкальной педагогики акцент на знакомство с шедеврами мирового музыкального искусства дополняется более широким контекстом. Подробно рассматриваются межпредметные связи, которые могут быть реализованы не только на уроках музыки, но и на занятиях по другим учебным дисциплинам: географии, истории, литературе, изобразительному искусству. Обобщение теоретических принципов и широкий спектр конкретных примеров демонстрируют пути решения ряда методических и организационных вопросов. Комплексный подход к воплощению идеи межпредметных связей позволяет говорить о создании музыкально насыщенной среды.