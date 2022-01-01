На Всероссийском совещании обсудили развитие сети профильных психолого-педагогических классов

Всероссийское совещание "Профильные психолого-педагогические классы как условие развития системы подготовки педагогических кадров в Российской Федерации" состоялось 12 мая 2023 года в Академии Минпросвещения России. Это первое масштабное мероприятие, посвященное теме развития сети.

"Российская система образования не стоит на месте, она развивается, отвечает на вызовы времени, на запросы экономики и социально-экономического развития, постоянно меняется под новые веяния научно-технического развития. В этой связи одна из главных задач системы образования – это педагогические кадры, которые будут готовы динамично отвечать на вызовы времени в своей ежедневной работе. Педагогические кадры – вопрос на перспективу, подготовка смены. Профильные психолого-педагогические классы – это работающая модель построения системы профессиональной ориентации и содействия профессиональному самоопределению обучающихся", – отметила в своем выступлении Татьяна Васильева, заместитель Министра просвещения Российской Федерации.

На совещании также выступил Никита Буштец, начальник отдела Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России: "Сегодня в России создано более 3,5 тысяч педагогических классов (групп), в которых обучается более 50 тысяч учеников".

"Сегодняшнее мероприятие – первое в современной истории системы образования серьезное, крупное, общероссийское совещание, посвященное вопросу развития психолого-педагогических классов в Российской Федерации", – отметил ректор Академии Минпросвещения России Павел Кузьмин.

Татьяна Суханова, директор ФГБНУ "Институт стратегии развития образования", познакомила участников совещания с основными принципами формирования учебных планов различных профилей, включая дисциплины психолого-педагогической направленности.

"Академия является координатором развития сети классов психолого-педагогической направленности: оказывает организационную и методическую поддержку педагогическим работникам и ответственным за создание, функционирование и развитие сети психолого-педагогических классов", – подчеркнула в своем выступлении Ирина Тараданова, проректор Академии Минпросвещения России.

Также участники совещания обсудили региональный опыт и модели развития сети профильных психолого-педагогических классов на базе педагогических вузов и колледжей, вопросы содержания деятельности педагогов, практику работы с учениками таких классов и их родителями.