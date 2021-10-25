Новое методическое пособие «Воспитание на уроке: методика работы учителя»

Уважаемые коллеги!

Мы рады представить вам новое методическое пособие "Воспитание на уроке: методика работы учителя". Его авторы – не просто ведущие ученые, занимающиеся вопросами воспитания, но и практикующие педагоги, работающие с детьми. Увлекательно, практично и доступно они рассказывают о том, как сделать обычный школьный урок воспитывающим, как повлиять не только на умственное, но и на нравственное развитие ребенка. Пособие снабжено большим количеством примеров и иллюстративных кейсов. На нашем портале оно представлено в двух вариантах:

1) в форме электронного пособия с удобной навигацией и внутренними гиперссылками,

2) в виде обычного PDF-файла, подготовленного для скачивания.

Читайте, размышляйте, дискутируйте, заимствуйте понравившиеся идеи или, отталкиваясь от них, придумывайте свои собственные. Надеемся, что эти материалы станут для вас не только методическими подсказками, но и поводом для полета вашей собственной творческой мысли.

Описание пособия