01.12.2021 состоялось Всероссийское просветительское мероприятие "Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной школе"

1 декабря 2021 года в рамках подготовки региональных образовательных систем Российской Федерации к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования состоялось Всероссийское просветительское мероприятие "Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной школе", в котором приняли участие более 8 000 руководителей и педагогов школ России.

Программа мероприятия включала доклады об актуальных направлениях обновления содержания общего образования; общих подходах к обновлению содержания и методики обучения младших школьников; анализ примерных рабочих программ, разработанных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО.

Выступления ведущих ученых и экспертов Лаборатории начального общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" были максимально направлены на обсуждение особенностей примерных рабочих программ учебных предметов для начальной школы.

Участники также обсудили актуальные темы: разработку и реализацию программ профессиональной подготовки учителей начальных классов с учетом реализации требований ФГОС НОО, современные подходы к формированию личностных и метапредметных результатов обучения, обновление содержания учебного предмета "Литературное чтение" в начальной школе и др.

Ссылка для просмотра онлайн-трансляции:https://youtu.be/o2-kKFOD_ro

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