Объявлен старт Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023»

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В Год педагога и наставника мероприятие состоится уже в 21-й раз. Профессиональные журналисты и индивидуальные авторы смогут подать работы в семи новых номинациях. Сбор заявок откроется 12 апреля.
"В Год педагога и наставника мы говорим о важности и значимости роли учителя и наставника в жизни каждого человека, о повышении престижа профессии учителя, о привлечении внимания к педагогическому образованию. Благодаря труду журналистов, которые рассказывают об изменениях и развитии отечественной сферы образования, широкая общественность узнает важные федеральные и региональные новости. Конкурс журналистских работ "ПРО Образование" ежегодно выявляет самых талантливых мастеров слова. В течение года у каждого желающего есть возможность проявить свой талант, посвятить свои заметки, сюжеты, авторские материалы педагогам и наставниками. Лучшие журналисты будут награждены на торжественной церемонии в конце года. Желаю всем участникам удачи!" – прокомментировал старт конкурса Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.
Конкурс "ПРО Образование" нацелен на поощрение лучших информационных материалов и поддержку медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране. Ключевыми номинациями в этом году станут "Лучший материал", СМИ и специальный проект, посвященные Году педагога и наставника.
Среди нововведений – номинация "Открытие года", в рамках которой будут награждены молодые перспективные авторы с писательским стажем до трех лет, не участвовавшие в конкурсе ранее. Категория "Мастер" вводится для поощрения заслуженных деятелей журналистского сообщества и продвижения наставничества в профессии. Журналисты, занимающиеся активным информационным освещением научно-просветительской деятельности и достижений российских ученых, смогут направить свои работы на конкурс в номинации "Популяризация отечественной науки". Благодаря созданию большого количества качественных и востребованных сообществ в социальных сетях, которые сопровождают деятельность школ, колледжей и вузов введена номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях".
Общее число номинаций в 2023 году составило девятнадцать.
1. "Лучший материал о модернизации образования".
2. "Лучший материал о работе педагогов".
3. "Лучший материал про воспитание учащихся".
4. "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях".
5. "Лучший медиапроект образовательной организации".
6. "Лучшая общественная некоммерческая организация по информационному сопровождению образовательной сферы".
7. "Блогер года, рассказывающий ПРО Образование".
8. "Педагог-блогер".
9. "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях".
10. "Лучшее издание, освещающее тему образования".
11. "Лучший телевизионный проект или материал".
12. "Лучший проект или материал в радиоэфире".
13. "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".
14. "Открытие года".
15. "Мастер".
16. "Популяризация отечественной науки".
17. "Лучший материал, посвященный проведению Года педагога и наставника".
18. "Лучшее СМИ, освещающее Год педагога и наставника".
19. "Лучший специальный проект, освещающий Год педагога и наставника".
Конкурсные заявки принимаются на сайте с 12 апреля до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.
Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.
В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".