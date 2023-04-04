Объявлен старт Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023»

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В Год педагога и наставника мероприятие состоится уже в 21-й раз. Профессиональные журналисты и индивидуальные авторы смогут подать работы в семи новых номинациях. Сбор заявок откроется 12 апреля.

Пресс-служба Минпросвещения России

"В Год педагога и наставника мы говорим о важности и значимости роли учителя и наставника в жизни каждого человека, о повышении престижа профессии учителя, о привлечении внимания к педагогическому образованию. Благодаря труду журналистов, которые рассказывают об изменениях и развитии отечественной сферы образования, широкая общественность узнает важные федеральные и региональные новости. Конкурс журналистских работ "ПРО Образование" ежегодно выявляет самых талантливых мастеров слова. В течение года у каждого желающего есть возможность проявить свой талант, посвятить свои заметки, сюжеты, авторские материалы педагогам и наставниками. Лучшие журналисты будут награждены на торжественной церемонии в конце года. Желаю всем участникам удачи!" – прокомментировал старт конкурса Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Конкурс "ПРО Образование" нацелен на поощрение лучших информационных материалов и поддержку медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране. Ключевыми номинациями в этом году станут "Лучший материал", СМИ и специальный проект, посвященные Году педагога и наставника.

Среди нововведений – номинация "Открытие года", в рамках которой будут награждены молодые перспективные авторы с писательским стажем до трех лет, не участвовавшие в конкурсе ранее. Категория "Мастер" вводится для поощрения заслуженных деятелей журналистского сообщества и продвижения наставничества в профессии. Журналисты, занимающиеся активным информационным освещением научно-просветительской деятельности и достижений российских ученых, смогут направить свои работы на конкурс в номинации "Популяризация отечественной науки". Благодаря созданию большого количества качественных и востребованных сообществ в социальных сетях, которые сопровождают деятельность школ, колледжей и вузов введена номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях".

Общее число номинаций в 2023 году составило девятнадцать.

1. "Лучший материал о модернизации образования".

2. "Лучший материал о работе педагогов".

3. "Лучший материал про воспитание учащихся".

4. "Лучший материал о детско-юношеских и молодежных объединениях и движениях".

5. "Лучший медиапроект образовательной организации".

6. "Лучшая общественная некоммерческая организация по информационному сопровождению образовательной сферы".

7. "Блогер года, рассказывающий ПРО Образование".

8. "Педагог-блогер".

9. "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях".

10. "Лучшее издание, освещающее тему образования".

11. "Лучший телевизионный проект или материал".

12. "Лучший проект или материал в радиоэфире".

13. "Журналист года, рассказывающий ПРО Образование".

14. "Открытие года".

15. "Мастер".

16. "Популяризация отечественной науки".

17. "Лучший материал, посвященный проведению Года педагога и наставника".

18. "Лучшее СМИ, освещающее Год педагога и наставника".

19. "Лучший специальный проект, освещающий Год педагога и наставника".

Конкурсные заявки принимаются на сайте с 12 апреля до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.

Справочно

Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.

В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".