Окружающий мир. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации

Окружающий мир. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации

Методические рекомендации выполняют функцию сопровождения процесса внедрения ФГОС НОО (2021 г.). Цель предлагаемых рекомендаций: познакомить учителей начальной школы с изменениями, которые должны произойти в целях, содержании, методике и организации изучения предмета "Окружающий мир", в соответствии с обновлённым Федеральным государственным образовательным стандартом. Особое внимание уделяется организации процесса интеграции предметных, метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников, оценке вклада предмета "Окружающий мир" в решение задач гармоничного воспитания детей, становление познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.
 

Окружающий мир. Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, методические рекомендации.pdf
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