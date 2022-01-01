Переход на обновленные ФГОС начального и основного общего образования в 2022-2023 учебном году: первые итоги

В Кабардино-Балкарской Республике пройдет Всероссийская научно-практическая конференция, участниками которой станут региональные команды от субъектов РФ, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ: представители органов исполнительной власти в сфере образования, институтов развития образования, образовательных организаций.

На пленарной сессии участники обсудят итоги и региональный опыт введения обновлённых ФГОС начального и основного общего образования.

В рамках тематических сессий участники ознакомятся с достижением предметных и метапредметных результатов, формированием личностных результатов на уроке и во внеурочной деятельности, рассмотрят повышение качества естественнонаучного и технологического образования и функциональную грамотность как один из важнейших результатов введения ФГОС.

Участники получат практические рекомендации по работе с Конструкторами рабочих программ и учебных планов.

Даты проведения: 19 и 20 мая 2023 года

Место проведения: МОУ "Лицей № 1 им. К.С. Отарова" и Гимназия №5

г. Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Для участников научно-практической конференции будет доступна трансляция:

пленарные сессии № 1, 2, 3 https://vk.com/video-215962627_456239088

тематические сессии:

Достижение предметных и метапредметных результатов: что изменилось в уроке и профессиональной деятельности учителя? – https://vk.com/video-215962627_456239089

Формирование личностных результатов на уроке и во внеурочной деятельности – https://vk.com/video-215962627_456239090

Функциональная грамотность – один из важнейших результатов введения ФГОС – https://vk.com/video-215962627_456239088

Мастер-класс on-line инструменты и сервисы в помощь педагогу – https://vk.com/video-215962627_456239091