Правительство утвердило размеры денежных премий победителям профессиональных педагогических конкурсов

Ежегодно в регионах проходит конкурс "Учитель года", который позволяет работникам сферы образования обмениваться новаторским опытом, делиться инновационными идеями и достижениями. С текущего года его участники будут получать единовременное денежное поощрение:

по 1 млн рублей – победители;

по 500 тыс. рублей – призеры.

Кроме того, победители профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" получат по 200 тыс. рублей.

"Это поможет поддержать самых талантливых и творчески работающих педагогов и привлечь в профессию больше одаренной молодежи", – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

2023 год объявлен Президентом Годом педагога и наставника.