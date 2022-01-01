Приглашаем на семинары «Методическая поддержка учителей при введении и реализации обновленных ФГОС»

С сентября 2022 года по май 2023 года Институт стратегии развития образования РАО проводит цикл методических семинаров по вопросам содержания и реализации примерных рабочих программ начального общего и основного общего образования в рамках обеспечения научно-методического сопровождения педагогов в период введения обновленных ФГОС.

К участию в семинарах приглашаются учителя школ, преподающие учебные предметы на уровне начального общего и основного общего образования, методисты региональных институтов развития образования.

План-график проведения методических семинаров по учебным предметам опубликован на сайте "Единое содержание общего образования" в разделе "Методические семинары".

Подробная информация о семинарах – дата, время, тематика, способы подключения, презентационные материалы – публикуется в разделе "План семинаров" на странице конкретного предмета.

Более подробная информация на странице "Методические семинары".