21 февраля 2023 года состоялось первое заседание постоянно действующего семинара «Родные языки и культура народов России в системе современного образования»

На тридцатой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО (1999 г) в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия 21 февраля утвержден как Международный день родного языка, который ежегодно посвящается определённой теме. 2023 год посвящён теме "Многоязычное образование – необходимость трансформации образования".

В многонациональной России, в которой проживает 193 народа, Международный день родного языка традиционно отмечается широко. В государственной системе российского образования используется 105 языков, из них 24 – в качестве языка обучения, 81 – в качестве учебного предмета. В целях представления и обобщения опыта регионов по вопросам подготовки педагогических кадров системы общего образования по преподаванию предметных областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная литература" лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО" подготовлено и проведено первое заседание постоянно действующего семинара "Родные языки и культура народов России в системе современного образования" именно 21 февраля 2023 года.

Первый из цикла семинаров позволил познакомиться с опытом ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева" и ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет".

С приветственным словом и направлениями предстоящей работы выступила заведующий лабораторией филологического общего образования ФГБНУ "ИСРО РАО" И.Н. Добротина.

Первая часть семинара была посвящена вопросам, связанным с историей изучения языков и литератур финно-угорских народов. Об особенностях становления и развития финно-угорской литературы рассказала старший научный сотрудник центра по взаимодействию с регионами и продвижению научно-методических разработок ФГБНУ "ИСРО РАО", председатель КС АССУЛ, кандидат филологических наук Л.В. Дудова. Участники семинара узнали о 24 этносах финно-угорских народов, из которых 17 проживает на территории РФ, об истоках удмуртской и мордовской литературы. О коренных языках, находящихся под угрозой исчезновения, рассказал Т.В. Корнев, младший научный сотрудник научного центра по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН. С новыми ресурсами по мордовскому и удмуртскому языку на платформе ЛингвоДок и перспективами их развития познакомила доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН Ю.В. Норманская.

Далее в работу включился Саранск, слово взяли представители Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева. Доктор филологических наук, профессор кафедры родного языка и литературы МГПУ Л.П. Водясова рассказала участникам семинара о подготовке учителей родного языка и литературы педагогического вуза в условиях полиэтнического региона, познакомила слушателей с дополнительными профессиональными образовательными программами, нацеленными на мотивацию изучения мокшанского и эрзянского языков, с обширной деятельностью научно-образовательного центра продвижения родного языка и культуры, которым руководит доктор филологических наук, заведующий кафедрой родного языка и литературы университета О.И. Налдеева. Центр является организатором Всероссийской конференции студентов и школьников "Родной язык и культура в виртуальной реальности", II-й Федеральной (Северо-Восточной) олимпиады для школьников по родным языкам и литературам народов России и многих других интересных проектов.

О практике организации работы базовой кафедры родного языка и национальной культуры университета в школе рассказали руководитель кафедры М.И. Савостькина, кандидат филологических наук, доцент кафедры родного языка и литературы, и учитель мокшанского языка МБОУ "Явасская средняя общеобразовательная школа" Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия М.М. Шабайкин.

Подготовке учителей родного языка во многом способствует инновационная форма дистанционного обучения "Школа мордовских языков", о работе которой участники семинара узнали из выступления кандидата филологических наук, доцента кафедры родного языка и литературы Г.А. Натуральновой и учителя русского языка и литературы МБОУ "Школа № 12" г. Саров Нижегородской области Н.С. Кияткина.

Рассказ о современных практиках вузовского обучения родному языку завершила аспирант, ассистент кафедры русского языка и методики преподавания русского языка Мордовского государственного педагогического университета Э.Е. Николаева, выступление которой было посвящено актуальной теме современного школьного обучения: "Мобильные технологии как средство повышения мотивации обучающихся к изучению родного языка".

Саранск передал эстафету Ижевску, в работу семинара включился Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики (ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет").

С подробным рассказом о работе по подготовке национальных кадров выступила директор Института удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики, кандидат педагогических наук Г.А. Глухова. Слушателям были представлены направления работы института по вопросу подготовки будущих специалистов.

Реализация программы "Педагогические основы режиссуры и организации театральных представлений", представленной в вузе, напрямую связана с выступлением кандидата педагогических наук, доцента С.Т. Арекеевой, - "Театральная деятельность как форма профессиональной подготовки студентов-филологов".

Коллеги из Удмуртии решили познакомить участников семинара с работой республиканского регионального образовательного центра одарённых детей, в котором ведется серьезная подготовка будущих журналистов республики. Педагог-организатор центра В.В. Костылев на примере организации детско-юношеской журналистики и ежегодного республиканского конкурса юношеской журналистики "Актуально.udm" рассказал о развитии интереса в подростковой среде к родному языку.

В Институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики серьезное внимание уделяется переводческой деятельности будущих специалистов, о чём рассказала кандидат филологических наук, заведующий кафедрой лингвистической типологии и лингводидактики Н.Н. Тимерханова в выступлении "Из опыта работы переводческой студии "Кылбугор" в институте удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики".

Родной язык в зеркале иностранного языка стал темой выступления кандидата филологических наук, доцента Т.А. Красновой и магистранта К.О. Федуловой.

В завершении выступили учитель удмуртского языка и литературы, главный редактор районной газеты "Алнашский колхозник" И.М. Евдокимова и кандидат педагогических наук, доцент Л.П. Федорова, познакомив слушателей с технологиями электронного обучения на уроках удмуртского языка и литературы.

К работе семинара подключились ФГБОУ ВО "Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева", ФГБОУ ВО "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет", образовательные организации Республики Мордовии (МОУ "Центр образования "Тавла" - Средняя общеобразовательная школа №17", г. Саранск, МБОУ "Троицкая СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова", с. Троицк, МБОУ Гимназия №1, г. Ковылкино, филиал "Ст.-Дракинская средняя общеобразовательная школа" МБОУ "Кочелаевская средняя образовательная школа", с. Старое Дракино).

Деятельность ФГБОУ ВО "Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева", ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики), нацеленная на создание условий для приобретения необходимого в профессиональной деятельности по продвижению родного языка и родной литературы уровня знаний и умений, на подготовку педагогических кадров, осуществляющих обучение студентов и школьников предметам "Родной язык" и "Родная литература", способствует построению целостного гармоничного педагогического процесса, направленного на приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным и культурным ценностям родного края.

Ссылка на видеозапись https://events.webinar.ru/68305867/171060143/record-new/1189150631